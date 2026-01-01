Anwälte im Einsatz
Folge 78: (K)eine Leiche im Keller
46 Min.Ab 12
Sascha und Katrin Flaakes kleine Klempnerfirma steht vor dem wirtschaftlichen Aus, weil der Bauunternehmer Domschütz sie um ihr schwer verdientes Geld betrügen will. Als der impulsive Sascha die Nerven verliert und den windigen Unternehmer nach einer Rangelei einfach entführt, hat das Ehepaar ein ernstes Problem. Jetzt kann nur noch Rechtsanwalt Niklas Dittberner helfen!
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1