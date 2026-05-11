Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 38: Spuren im Heu
45 Min.Folge vom 11.05.2026Ab 12
Alarm im Pferdestall: Die Entführung eines Mädchens stellt die Beamten vor ein Rätsel. - Pikanter Fund: Ein unbekannter Damenschlüpfer und Potenzmittel im demolierten Auto ihres Mannes treiben eine Frau auf die Palme. Was ist passiert? - Eigentlich sollte es der schönste Tag ihres Lebens werden, doch stattdessen wird eine Braut am Tag ihrer Hochzeit niedergeschlagen - doch wer war der Täter?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die neuen Einsätze
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: SAT.1