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Auf Streife - Die neuen Einsätze

Spuren im Heu

SAT.1Staffel 2Folge 38vom 11.05.2026
Spuren im Heu

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Auf Streife - Die neuen Einsätze

Folge 38: Spuren im Heu

45 Min.Folge vom 11.05.2026Ab 12

Alarm im Pferdestall: Die Entführung eines Mädchens stellt die Beamten vor ein Rätsel. - Pikanter Fund: Ein unbekannter Damenschlüpfer und Potenzmittel im demolierten Auto ihres Mannes treiben eine Frau auf die Palme. Was ist passiert? - Eigentlich sollte es der schönste Tag ihres Lebens werden, doch stattdessen wird eine Braut am Tag ihrer Hochzeit niedergeschlagen - doch wer war der Täter?

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