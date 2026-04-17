Schuss auf offener StraßeJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 60: Schuss auf offener Straße
45 Min.Folge vom 17.04.2026Ab 12
Ein Schuss auf eine Sozialarbeiterin stellt die Beamten vor ein Rätsel und wird zu einem Wettrennen gegen die Zeit. Schlägt der Täter nochmal zu?
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Auf Streife - Die neuen Einsätze
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: SAT.1