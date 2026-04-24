Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 52: Kampf einer Ärztin
44 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 12
Eine Ärztin wird angefeindet und erlebt einen Schock, als sie von einem besorgniserregenden Vorfall ihrer Schwester und ihres Neffen hört. - Auf dem Wacheparkplatz wurde der private Wagen eines Beamten zugeparkt, doch die Halterin kann sich nicht daran erinnern, gefahren zu sein. - Als eine Braut während ihres JGAs verschwindet und der Bräutigam in Spe mit dem Stripper aneinandergerät, nimmt die Feier eine unerwartete Wendung.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die neuen Einsätze
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: SAT.1