Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 56: Beute heute!
45 Min.Folge vom 06.05.2026Ab 12
Ein Frau findet im Papierkorb ihres Mannes ein Erpresserschreiben. Angeblich soll er Lösegeld für sein Bruder zahlen. Jetzt fehlt von beiden Brüdern jede Spur. - Gefährliches Ideal: Ein Jugendlicher driftet in eine gefährliche Community ab, die Stärke verspricht - und Gewalt liefert. - Als eine Alleinerziehende ihre Tochter kurz allein lässt, bis deren verspätete Babysitterin eintrifft, klingelt es an der Tür und die Kleine öffnet.
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Auf Streife - Die neuen Einsätze
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: SAT.1