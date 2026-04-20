Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 42: Machete
44 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Kioskraub mit Machete: Wer hat die junge Besitzerin brutal überfallen und ausgeraubt? - Eine Fallschirmspringerin legt im wahrsten Sinne des Wortes eine Bruchlandung hin. Wie konnte es zu diesem fatalen Unfall kommen? - Ein Nachbarschaftsstreit eskaliert, als einer der beiden Kontrahenten beinahe tödlich von einer Heckenschere getroffen wird.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Auf Streife - Die neuen Einsätze
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: SAT.1