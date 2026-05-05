Glücksbringer im UnglückJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 40: Glücksbringer im Unglück
45 Min.Folge vom 05.05.2026Ab 12
Als ein alleinerziehender Schornsteinfeger verschwindet, meldet seine Tochter ihn als vermisst. Während der Ermittlungen decken die Beamten Schreckliches auf. - Ein freiwillig ans Bett gefesselter Mann ist in Vorfreude auf eine Liaison; doch wird stattdessen bestohlen. - Schülerin vor Abi-Prüfung vergiftet: eine Wahrheit, die eine alleinerziehende Mutter von Zwillingen erschüttert.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die neuen Einsätze
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: SAT.1