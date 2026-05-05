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Auf Streife - Die neuen Einsätze

Glücksbringer im Unglück

SAT.1Staffel 2Folge 40vom 05.05.2026
Glücksbringer im Unglück

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Auf Streife - Die neuen Einsätze

Folge 40: Glücksbringer im Unglück

45 Min.Folge vom 05.05.2026Ab 12

Als ein alleinerziehender Schornsteinfeger verschwindet, meldet seine Tochter ihn als vermisst. Während der Ermittlungen decken die Beamten Schreckliches auf. - Ein freiwillig ans Bett gefesselter Mann ist in Vorfreude auf eine Liaison; doch wird stattdessen bestohlen. - Schülerin vor Abi-Prüfung vergiftet: eine Wahrheit, die eine alleinerziehende Mutter von Zwillingen erschüttert.

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