Der wahre Held der KinderklinikJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 46: Der wahre Held der Kinderklinik
45 Min.Folge vom 22.04.2026Ab 12
Ein Mädchen verschwindet aus der Kinderklinik. - Ein angetrunkener Rentner gibt seine Autoschlüssel ab. Dabei gibt es zwei Probleme: Der dazu passende Wagen gehört nicht ihm und an der Stoßstange klebt Blut. - Ein Teenager wird als vermeintlicher Spanner ertappt und bestohlen. Doch welches dunkle Geheimnis bringt der Junge damit wirklich ans Tageslicht?
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Auf Streife - Die neuen Einsätze
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: SAT.1