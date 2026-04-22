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Auf Streife - Die neuen Einsätze

Der wahre Held der Kinderklinik

SAT.1Staffel 2Folge 46vom 22.04.2026
Der wahre Held der Kinderklinik

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Auf Streife - Die neuen Einsätze

Folge 46: Der wahre Held der Kinderklinik

45 Min.Folge vom 22.04.2026Ab 12

Ein Mädchen verschwindet aus der Kinderklinik. - Ein angetrunkener Rentner gibt seine Autoschlüssel ab. Dabei gibt es zwei Probleme: Der dazu passende Wagen gehört nicht ihm und an der Stoßstange klebt Blut. - Ein Teenager wird als vermeintlicher Spanner ertappt und bestohlen. Doch welches dunkle Geheimnis bringt der Junge damit wirklich ans Tageslicht?

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