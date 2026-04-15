Das Rudel schützt, das Rudel tötetJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 63: Das Rudel schützt, das Rudel tötet
45 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12
Die eigene Tochter verschwindet und droht, zur Täterin zu werden. Als auch ihre Brüder nicht auffindbar sind, startet der Kampf gegen die Zeit. - Eine Tochter sorgt sich um ihre Mutter, die von einem mysteriösen Mann verfolgt wird. Doch diese tut den Vorfall als Verwechslung ab. Was steckt dahinter? - Ein Routineeinsatz auf einem Supermarktparkplatz eskaliert.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Auf Streife - Die neuen Einsätze
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: SAT.1