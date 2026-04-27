Kind, Krach und KomplottJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 57: Kind, Krach und Komplott
45 Min.Folge vom 27.04.2026Ab 12
Eine Stalking-Anzeige bringt eine Mutter in Bedrängnis - bis ein geplatzter Notruf und eine gruselige Wolfsmaske alles auf den Kopf stellen. - Vape explodiert im Gesicht: War es ein Unfall oder steckt ein perfider Racheplan dahinter? - Eine Frau hört unter der Dusche einen Schuss in ihrem eigenen Haus. Kurz darauf sind ihr Vater und ihre Tochter spurlos verschwunden. Was ist passiert?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die neuen Einsätze
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: SAT.1