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Auf Streife - Die neuen Einsätze

Spurlos

SAT.1Staffel 2Folge 55vom 13.04.2026
Spurlos

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Auf Streife - Die neuen Einsätze

Folge 55: Spurlos

45 Min.Folge vom 13.04.2026Ab 12

Das WG-Zimmer des jungen Krankenpflegers Henry Pfaff ist voller Blut, doch von ihm fehlt jede Spur. Was ist geschehen? - Einer alleinstehenden Frau wird ein Tierpräparat von höchster sentimentaler Bedeutung gestohlen. Wer erpresst die tierliebe Rentnerin? - Ein Sohn entdeckt online ein pikantes Video seiner Mutter. Wer steckt hinter der arglistigen Aktion?

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