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Barbapapa und Familie

Barbapapa und Familie: Barbabravo ist außer Form

ORF KidsStaffel 1Folge 1vom 06.06.2024
Barbapapa und Familie: Barbabravo ist außer Form

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Barbapapa und Familie

Folge 1: Barbapapa und Familie: Barbabravo ist außer Form

12 Min.Folge vom 06.06.2024

Durch ein Missgeschick verliert Barbabravo die Fähigkeit, sich zu verwandeln. Damit es ihm bald wieder besser geht, soll er für eine Weile das Bett hüten. Doch so lange wollen Barbabella und die anderen Kinder nicht warten. Bildquelle: ORF/MARKAND MEDIA

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