Barbapapa und Familie: Detektiv BarbalockJetzt kostenlos streamen
Barbapapa und Familie
Folge 35: Barbapapa und Familie: Detektiv Barbalock
11 Min.Folge vom 16.07.2024
Barbabella und Barbabravo sind große Krimifans. Die beiden würden auch gerne in einem spannenden Fall ermitteln. Doch dummerweise gibt es gerade kein Verbrechen aufzuklären. Die beiden nehmen ihre Geschwister genau unter die Lupe. Doch niemand scheint verdächtig zu sein. Plötzlich verschwindet eine Statue, die Barbabo geschnitzt hat. Bildquelle: ORF/MARKAND MEDIA
Altersfreigabe:
0