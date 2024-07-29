Barbapapa und Familie: Versprochen, Papa!Jetzt kostenlos streamen
Barbapapa und Familie
Folge 46: Barbapapa und Familie: Versprochen, Papa!
11 Min.Folge vom 29.07.2024
Die Kinder spielen im Garten mit Wasser, bis Barbapapa sie ermahnt, nicht so viel davon zu verschwenden. So erzählt er ihnen die Geschichte, als er einst in Ägypten auf Forschungsreise war und aufgrund von Wassermangel in eine gefährliche Situation geraten ist. Bildquelle: ORF/MARKAND MEDIA
