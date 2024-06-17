Barbapapa und Familie: Heißgeliebte AvocadosJetzt kostenlos streamen
Folge 10: Barbapapa und Familie: Heißgeliebte Avocados
11 Min.Folge vom 17.06.2024
Die Familie Barbapapa liebt Avocados. Zu ihrer Freude lassen sich aus den Kernen leicht neue Avocado-Bäume züchten. Bis zur ersten Ernte vergehen allerdings ganze acht Jahre. Kurzerhand lässt sich Barbahelle etwas einfallen, um den Reifeprozess zu beschleunigen. Bildquelle: ORF
