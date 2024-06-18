Barbapapa und Familie: Ein Barba-MärchenJetzt kostenlos streamen
Barbapapa und Familie
Folge 11: Barbapapa und Familie: Ein Barba-Märchen
12 Min.Folge vom 18.06.2024
Barbasophie, Barbalala und Barbabella vertreiben sich die Zeit, indem sie einander Geschichten erzählen. Den Anfang macht Barbabella mit einem Märchen über eine schöne Prinzessin, eine böse Fee und einen Traumprinzen. Begeistert greifen Barbasophie und Barbalala den Faden auf und spinnen die Geschichte auf ihre Weise weiter. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Barbapapa und Familie
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0