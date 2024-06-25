Barbapapa und Familie: Zurück in die WildnisJetzt kostenlos streamen
Barbapapa und Familie
Folge 17: Barbapapa und Familie: Zurück in die Wildnis
12 Min.Folge vom 25.06.2024
Eigentlich haben Barbapapa und Barbamama ihren Kindern versprochen, Elefantenbaby Boris aufziehen zu dürfen. Doch Boris ist inzwischen ziemlich groß geworden und würde gerne zu seinen Artgenossen zurückkehren. Schweren Herzens beschließen die Barbapapas, den süßen Dickhäuter nach Afrika zu bringen. Bildquelle: ORF
