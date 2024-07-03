Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Barbapapa und Familie

Barbapapa und Familie: Die sieben Lebensmittel

ORF KidsStaffel 1Folge 24vom 03.07.2024
Barbapapa und Familie: Die sieben Lebensmittel

Barbapapa und Familie: Die sieben LebensmittelJetzt kostenlos streamen

Barbapapa und Familie

Folge 24: Barbapapa und Familie: Die sieben Lebensmittel

11 Min.Folge vom 03.07.2024

Bei der Familie Barbapapa dreht sich heute alles um Lebensmittel. Jeder hat seine Vorlieben und Abneigungen. Doch sie stellen fest, dass für sie auch die Farben der Lebensmittel eine große Rolle spielen. Die Kinder beschließen daher, nur mehr das zu essen, was farblich zu ihnen passt. Barbamama muss sich etwas einfallen lassen, um sie von dieser Idee wieder abzubringen. Bildquelle: ORF/MARKAND MEDIA

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Barbapapa und Familie
ORF Kids
Barbapapa und Familie

Barbapapa und Familie

Alle 1 Staffeln und Folgen