Barbapapa und Familie: Die sieben LebensmittelJetzt kostenlos streamen
Barbapapa und Familie
Folge 24: Barbapapa und Familie: Die sieben Lebensmittel
11 Min.Folge vom 03.07.2024
Bei der Familie Barbapapa dreht sich heute alles um Lebensmittel. Jeder hat seine Vorlieben und Abneigungen. Doch sie stellen fest, dass für sie auch die Farben der Lebensmittel eine große Rolle spielen. Die Kinder beschließen daher, nur mehr das zu essen, was farblich zu ihnen passt. Barbamama muss sich etwas einfallen lassen, um sie von dieser Idee wieder abzubringen. Bildquelle: ORF/MARKAND MEDIA
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Barbapapa und Familie
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy
Altersfreigabe:
0