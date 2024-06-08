Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Barbapapa und Familie

Barbapapa und Familie: Der große Frühjahrsputz

ORF KidsStaffel 1Folge 3vom 08.06.2024
Barbapapa und Familie: Der große Frühjahrsputz

Barbapapa und Familie: Der große FrühjahrsputzJetzt kostenlos streamen

Barbapapa und Familie

Folge 3: Barbapapa und Familie: Der große Frühjahrsputz

11 Min.Folge vom 08.06.2024

Einmal im Jahr ist bei Familie Barbapapa großer Frühjahrsputz angesagt. Dabei wird das ganze Haus auf Hochglanz gebracht. Doch die Kinder haben keine Lust aufs Saubermachen. Barbalala möchte lieber musizieren, Barbabravo lieber Videospiele spielen, Barbahelle ist mit Experimenten beschäftigt und auch die anderen versuchen sich zu drücken. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Barbapapa und Familie
ORF Kids
Barbapapa und Familie

Barbapapa und Familie

Alle 1 Staffeln und Folgen