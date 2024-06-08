Barbapapa und Familie: Der große FrühjahrsputzJetzt kostenlos streamen
Folge 3: Barbapapa und Familie: Der große Frühjahrsputz
11 Min.Folge vom 08.06.2024
Einmal im Jahr ist bei Familie Barbapapa großer Frühjahrsputz angesagt. Dabei wird das ganze Haus auf Hochglanz gebracht. Doch die Kinder haben keine Lust aufs Saubermachen. Barbalala möchte lieber musizieren, Barbabravo lieber Videospiele spielen, Barbahelle ist mit Experimenten beschäftigt und auch die anderen versuchen sich zu drücken. Bildquelle: ORF
