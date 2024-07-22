Barbapapa und Familie: Die gerechte StrafeJetzt kostenlos streamen
Barbapapa und Familie
Folge 40: Barbapapa und Familie: Die gerechte Strafe
12 Min.Folge vom 22.07.2024
Die Barbapapas müssen ihre Präsentationen über Themen, die sie spannend finden, fertigmachen. Barbahelle interessiert sich für alles, was viele Knöpfe und Tasten hat, Barbabella will die unterschiedlichen Arten ihrer Kuscheltiere beschreiben und Barbabo arbeitet an seinem eigenen Kunstbuch. Ein Besuch in der Bibliothek soll ihnen bei ihren Präsentationen helfen. Bildquelle: ORF
Altersfreigabe:
0