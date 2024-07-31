Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Barbapapa und Familie

Barbapapa und Familie: Das fuchsienrote Meer

ORF KidsStaffel 1Folge 48vom 31.07.2024
Barbapapa und Familie: Das fuchsienrote Meer

Barbapapa und Familie: Das fuchsienrote MeerJetzt kostenlos streamen

Barbapapa und Familie

Folge 48: Barbapapa und Familie: Das fuchsienrote Meer

11 Min.Folge vom 31.07.2024

In der Nähe der Barbapapas hat sich, wie es scheint, ein großer Agrarkonzern breitgemacht, der mit seinen Maschinen und chemischen Düngemitteln der Umwelt schadet. Den Tieren, die zuvor in dem Gebiet gewohnt haben, geht es nun sehr schlecht, da ihr Lebensraum vergiftet und bedroht wird. Das kann die Familie Barbapapa nicht so einfach auf sich sitzen lassen! Bildquelle: ORF/MARKAND MEDIA

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Barbapapa und Familie
ORF Kids
Barbapapa und Familie

Barbapapa und Familie

Alle 1 Staffeln und Folgen