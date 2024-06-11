Barbapapa und Familie: Eine Melodie aus dem AllJetzt kostenlos streamen
Barbapapa und Familie
Folge 5: Barbapapa und Familie: Eine Melodie aus dem All
11 Min.Folge vom 11.06.2024
Barbahelle kann es kaum glauben: Er empfängt Musik vom Mars! Also müssen auf dem fernen Planeten wohl Musiker leben. Die Barbapapas beschließen, eine Rakete zu bauen und gemeinsam zum Mars zu fliegen. Das Abenteuer beginnt! Bildquelle: ORF/ MARKAND MEDIA
