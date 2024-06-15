Barbapapa und Familie: Barbazoo kann nicht „Nein“ sagenJetzt kostenlos streamen
Barbapapa und Familie
Folge 9: Barbapapa und Familie: Barbazoo kann nicht „Nein“ sagen
12 Min.Folge vom 15.06.2024
Barbazoo ist bei der ganzen Familie sehr beliebt, weil er niemanden etwas abschlagen kann. Jede Bitte führt er verlässlich aus. Kein Wunder, dass er öfter, als ihm lieb ist, um einen Gefallen gebeten wird. Vor allem Barbahelle und Barbabella nutzen Barbazoos Gutmütigkeit aus. Das bleibt nicht ohne Folgen. Bildquelle: ORF
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