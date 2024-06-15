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Barbapapa und Familie

Barbapapa und Familie: Barbazoo kann nicht „Nein“ sagen

ORF KidsStaffel 1Folge 9vom 15.06.2024
Barbapapa und Familie: Barbazoo kann nicht „Nein“ sagen

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Barbapapa und Familie

Folge 9: Barbapapa und Familie: Barbazoo kann nicht „Nein“ sagen

12 Min.Folge vom 15.06.2024

Barbazoo ist bei der ganzen Familie sehr beliebt, weil er niemanden etwas abschlagen kann. Jede Bitte führt er verlässlich aus. Kein Wunder, dass er öfter, als ihm lieb ist, um einen Gefallen gebeten wird. Vor allem Barbahelle und Barbabella nutzen Barbazoos Gutmütigkeit aus. Das bleibt nicht ohne Folgen. Bildquelle: ORF

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