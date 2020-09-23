Bauer sucht Frau - Staffel 17 Folge 3 - Die Hofwochen beginnenJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 3: Bauer sucht Frau - Staffel 17 Folge 3 - Die Hofwochen beginnen
Die Post ist da und die Single-Bauern stehen gleich zu Beginn ihrer Hofwochen vor schweren Entscheidungen. Wen laden die Bäuerin und die Bauern zur Hofwoche ein? Der g’schmeidige Vollblutbauer Roman beginnt mit den Vorbereitungen seiner Hofwoche. Neben den Zimmern für die Damen und den Gastgeschenken ist dabei ein Bereich am Hof besonders wichtig – der Garten mitsamt Pool. Der perfekte Ort um sich vor der Anreise der Damen noch einmal abzukühlen und den mit seinem Freund ausgearbeiteten Spickzettel mit essentiellen Fragen an die Hofdamen durchzugehen. Mit tatkräftiger Unterstützung seiner Familie startet auch der aufgeweckte Kärntner Christian (23) in seine Hofwoche. Die Schwester hilft bei den Gastgeschenken, die stolze Mama bei den Häppchen in der Küche und schließlich auch beim Feinschliff vom Outfit. Als seine erste Hofdame, Angelina aus der Steiermark schließlich auf den Hof fährt, sind alle Augen des Hofes auf sie gerichtet. Nathalie (22) aus der Steiermark reist mit dem Zug an. Wie sie wohl reagieren wird, wenn Christian sie in Begleitung von Angelina am Bahnhof empfängt? Als dritte Hofdame reist Madeleine aus Niederösterreich an. Und sie hat für ihren Traumbauern eine süße Überraschung mitgebracht. Was tun, wenn man sich nicht entscheiden kann? Der freche Tausendsassa Philipp hat da seine ganz eigene Herangehensweise, denn im Whirpool lassen sich schwere Entscheidungen doch viel entspannter treffen. Trotzdem hat er die Qual der Wahl. Nur gut, dass Schwester Susanne einen kühlen Kopf bewahrt und Philipp bei der Entscheidung unterstützt. Beim Tiroler Sunnyboy Mario wird fleißig an den Gastgeschenken gebastelt, ehe auch schon die erste Hofdame anreist. Im feschen Dirndl findet Schneiderin Carina ihren Weg auf Marios Hof. Doch die Meinungen scheinen anfangs auseinander zu gehen. Die 21-jährige Carina erkennt einige Gemeinsamkeiten, das scheint Mario hingegen nicht so zu sehen. Als nächste kommt Hofdame Karin (31) an. Wird der Start der beiden besser laufen? Auch in der Steiermark laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Um seine Hofdamen zu beeindrucken zieht der g’standene Obstbauer Michael alle Register. Von Blumen, bis hin zu Liegestützen, gibt der nervöse Michael alles, um sich optimal auf die Damen vorzubereiten. Ob sich die ganze Arbeit gelohnt hat?
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