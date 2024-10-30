Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bauer sucht Frau

Das Leben ist ein Ponyhof

ATVStaffel 21Folge 10vom 30.10.2024
Das Leben ist ein Ponyhof

Das Leben ist ein PonyhofJetzt kostenlos streamen

Bauer sucht Frau

Folge 10: Das Leben ist ein Ponyhof

95 Min.Folge vom 30.10.2024Ab 6

Bei Holzknecht Hannes startet die Hofwoche. Waldviertler Stefan geht mit seinen Damen aufs Feld zur Frühlingszwiebelernte. Romantik pur bei Lukas und Vanessa. Alex lernt seine Hofdamen bei einer Weinverkostung besser kennen. Bei Pferdewirtin Cynthia steht Ponyreiten auf dem Programm. Und Seppi hat für seine Johanna eine Überraschung geplant.

Weitere Folgen in Staffel 21

Alle Staffeln im Überblick

Bauer sucht Frau
ATV
Bauer sucht Frau

Bauer sucht Frau

Alle 21 Staffeln und Folgen