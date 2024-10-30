Das Leben ist ein PonyhofJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 10: Das Leben ist ein Ponyhof
95 Min.Folge vom 30.10.2024Ab 6
Bei Holzknecht Hannes startet die Hofwoche. Waldviertler Stefan geht mit seinen Damen aufs Feld zur Frühlingszwiebelernte. Romantik pur bei Lukas und Vanessa. Alex lernt seine Hofdamen bei einer Weinverkostung besser kennen. Bei Pferdewirtin Cynthia steht Ponyreiten auf dem Programm. Und Seppi hat für seine Johanna eine Überraschung geplant.
Genre:Reality
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen