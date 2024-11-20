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Bauer sucht Frau

Wie man sich bettet so liegt man

ATVStaffel 21Folge 13vom 20.11.2024
Wie man sich bettet so liegt man

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Folge 13: Wie man sich bettet so liegt man

96 Min.Folge vom 20.11.2024Ab 6

Traunviertler Mathias laufen die Damen davon. Stefan, der sportlichen Waldviertler muss mit Lena ins Krankenhaus. Doris überrascht Marina und Alexander im Bett. Peters Damen übernachten im Heu. Hannes spielt „Wikinger Schach“ und bei Johannes startet die Hofwoche.

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