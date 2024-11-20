Wie man sich bettet so liegt manJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 13: Wie man sich bettet so liegt man
96 Min.Folge vom 20.11.2024Ab 6
Traunviertler Mathias laufen die Damen davon. Stefan, der sportlichen Waldviertler muss mit Lena ins Krankenhaus. Doris überrascht Marina und Alexander im Bett. Peters Damen übernachten im Heu. Hannes spielt „Wikinger Schach“ und bei Johannes startet die Hofwoche.
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Bauer sucht Frau
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-21: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 6, Season 21-23: ATV & © Season 19-20: ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen