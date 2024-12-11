Des Bauern bestes StückJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 16: Des Bauern bestes Stück
96 Min.Folge vom 11.12.2024Ab 6
Johannes hofft eine heiße Nacht in der Almhütte zu verbringen. Peter trifft eine finale Entscheidung. Mathias und Simone kommen sich langsam näher. Poolparty bei Bernhard. Hannes und Carmen verbringen einen Tag auf der Alm. Und Bauer Josef zeigt sein bestes Stück.
