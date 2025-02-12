Ein Schlüssel, ein Tattoo, ein Ketterl dazuJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 23: Ein Schlüssel, ein Tattoo, ein Ketterl dazu
67 Min.Folge vom 12.02.2025Ab 6
Poolparty und Bodypainting stehen auf dem Programm. Die Aussprache bei Cynthia birgt Spannungen. Auch Johannes muss sich den Vorwürfen seiner Hofdamen stellen. Stefan hat eine romantische Überraschung für Lena vorbereitet. Und Kathi und Daniel schweben auf Wolke sieben.
Bauer sucht Frau
