Zuerst viel Lob und dann pfiat GodJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 5: Zuerst viel Lob und dann pfiat God
95 Min.Folge vom 25.09.2024Ab 6
Bei Bio-Bauer Christian steht Rinderfütterung auf dem Programm. Bei Putenzüchter Erwin startet die Hofwoche. Auch Weinbauer Domenik empfängt eine neue Hofdame, die dann auch gleich beim Hoffest dabei sein kann. Lukas geht mit seinen Damen reiten. Und Kathi trifft eine Entscheidung.
Genre:Reality
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen