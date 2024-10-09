Bauer sucht Frau
Folge 7: Unverhofft kommt oft
92 Min.Folge vom 09.10.2024Ab 6
Seppi sorgt für großes Drama. Auf dem Hof des kräftigen Zillertalers Lukas geht es heiß her. Auch beim engagierten Putenzüchter Erwin spitzen sich die Ereignisse zu. Weinbauer Domenik genießt die Zeit mit Hofdame Diana. Bei Biobauer Christian wird es emotional und turbulent. Und Alpakazüchterin Kathi fällt die finale Entscheidung.
Weitere Folgen in Staffel 21
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bauer sucht Frau
Alle 21 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen