Staffel 21Folge 7vom 09.10.2024
92 Min.Folge vom 09.10.2024Ab 6

Seppi sorgt für großes Drama. Auf dem Hof des kräftigen Zillertalers Lukas geht es heiß her. Auch beim engagierten Putenzüchter Erwin spitzen sich die Ereignisse zu. Weinbauer Domenik genießt die Zeit mit Hofdame Diana. Bei Biobauer Christian wird es emotional und turbulent. Und Alpakazüchterin Kathi fällt die finale Entscheidung.

