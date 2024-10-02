Lügen, Liebe, Leid und BaggernJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 6: Lügen, Liebe, Leid und Baggern
95 Min.Folge vom 02.10.2024
Geiltaler Seppi kämpft mit den Tränen. Welche Hofdame schickt er nach Hause? Weinbauer Domenik kürt die Baggerkönigin. Bio-Bauer Christian bekommt am Hoffest überraschenden Besuch. Auch bei Lukas steht die erste Entscheidung an. Putenzüchter Erwin stellt sein Bett zur Verfügung und bei Alpakazüchterin Kathi sorgt das Hoffest für gute Stimmung.
Bauer sucht Frau
Alle 21 Staffeln und Folgen
