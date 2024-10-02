Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bauer sucht Frau

Lügen, Liebe, Leid und Baggern

ATVStaffel 21Folge 6vom 02.10.2024
Lügen, Liebe, Leid und Baggern

Lügen, Liebe, Leid und BaggernJetzt kostenlos streamen

Bauer sucht Frau

Folge 6: Lügen, Liebe, Leid und Baggern

95 Min.Folge vom 02.10.2024Ab 6

Geiltaler Seppi kämpft mit den Tränen. Welche Hofdame schickt er nach Hause? Weinbauer Domenik kürt die Baggerkönigin. Bio-Bauer Christian bekommt am Hoffest überraschenden Besuch. Auch bei Lukas steht die erste Entscheidung an. Putenzüchter Erwin stellt sein Bett zur Verfügung und bei Alpakazüchterin Kathi sorgt das Hoffest für gute Stimmung.

Weitere Folgen in Staffel 21

Alle Staffeln im Überblick

Bauer sucht Frau
ATV
Bauer sucht Frau

Bauer sucht Frau

Alle 21 Staffeln und Folgen