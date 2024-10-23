Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bauer sucht Frau

Very good for Weinviertel

ATVStaffel 21Folge 9vom 23.10.2024
Very good for Weinviertel

Very good for WeinviertelJetzt kostenlos streamen

Bauer sucht Frau

Folge 9: Very good for Weinviertel

95 Min.Folge vom 23.10.2024Ab 6

Lukas trifft eine überraschende Entscheidung. Weinviertler Alexander empfängt einen Hauch von Hollywood auf seinem Hof. Auch bei Cynthia starten die Hofwochen. Stefan hat sich ein Kennlern-Spiel der etwas anderen Art überlegt. Bei Putenzüchter Erwin und Adriana knistert nicht nur das Feuer in der Schale. Seppi lädt zum Hoffest und plant eine Überraschung für seine Johanna. Und Hannes sucht Unterstützung bei der Damenwahl bei seinem Pferd Pia.

Weitere Folgen in Staffel 21

Alle Staffeln im Überblick

Bauer sucht Frau
ATV
Bauer sucht Frau

Bauer sucht Frau

Alle 21 Staffeln und Folgen