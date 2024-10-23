Very good for WeinviertelJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 9: Very good for Weinviertel
95 Min.Folge vom 23.10.2024Ab 6
Lukas trifft eine überraschende Entscheidung. Weinviertler Alexander empfängt einen Hauch von Hollywood auf seinem Hof. Auch bei Cynthia starten die Hofwochen. Stefan hat sich ein Kennlern-Spiel der etwas anderen Art überlegt. Bei Putenzüchter Erwin und Adriana knistert nicht nur das Feuer in der Schale. Seppi lädt zum Hoffest und plant eine Überraschung für seine Johanna. Und Hannes sucht Unterstützung bei der Damenwahl bei seinem Pferd Pia.
Genre:Reality
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen