Bauer sucht Frau

ATVStaffel 21Folge 15vom 04.12.2024
Folge 15: Ene, mene, miste, wer landet in der Kiste?

96 Min.Folge vom 04.12.2024Ab 6

Melk-Challenge und Hoffest bei Johannes. Mathias muss das Tanzbein schwingen. Bei Peter steht Traktor fahren und Sensen auf dem Programm. Bernhard empfängt Nadine – ist es Liebe auf den ersten Blick? Auch bei Josef sind nun alle Hofdamen eingetroffen. Hannes und Carmen kommen sich am Hoffest näher.

ATV
