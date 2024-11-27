Auf dem Holzweg zum GlückJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 14: Auf dem Holzweg zum Glück
96 Min.Folge vom 27.11.2024Ab 6
Der eifrige Traunviertler Mathias und seine Hofdame Simone haben ein romantisches Date. Waldviertler Stefan und Holzknecht Hannes treffen eine finale Entscheidung. Peter hat sich für seine Hofdamen eine Challenge im Wald überlegt. Und bei Johannes, Bernhard und Josef beginnt die Hofwoche.
Alle 21 Staffeln und Folgen
Genre:REALITY
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
