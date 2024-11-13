Trockenübungen und feuchte TräumeJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 12: Trockenübungen und feuchte Träume
99 Min.Folge vom 13.11.2024Ab 6
Mit Eva kommt auch die dritte Bewerberin bei Traunviertler Mathias an. Holzknecht Hannes hat eine Pferde-Parcours-Challenge vorbereitet. Bei Stefan steht Wett-Kuchen-Backen und das Hoffest auf dem Programm. Auch die Hofdamen von Weinviertler Alex müssen sich einer Herausforderung stellen. Und während Cynthia ihre finale Entscheidung trifft, startet bei Peter die Hofwoche.
Bauer sucht Frau
Alle 21 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
