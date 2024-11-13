Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bauer sucht Frau

Trockenübungen und feuchte Träume

ATVStaffel 21Folge 12vom 13.11.2024
Trockenübungen und feuchte Träume

Trockenübungen und feuchte TräumeJetzt kostenlos streamen

Bauer sucht Frau

Folge 12: Trockenübungen und feuchte Träume

99 Min.Folge vom 13.11.2024Ab 6

Mit Eva kommt auch die dritte Bewerberin bei Traunviertler Mathias an. Holzknecht Hannes hat eine Pferde-Parcours-Challenge vorbereitet. Bei Stefan steht Wett-Kuchen-Backen und das Hoffest auf dem Programm. Auch die Hofdamen von Weinviertler Alex müssen sich einer Herausforderung stellen. Und während Cynthia ihre finale Entscheidung trifft, startet bei Peter die Hofwoche.

Weitere Folgen in Staffel 21

Alle Staffeln im Überblick

Bauer sucht Frau
ATV
Bauer sucht Frau

Bauer sucht Frau

Alle 21 Staffeln und Folgen