Bauer sucht Frau
Folge 19: Aussprache im Schnee, Verlobung ade
66 Min.Folge vom 15.01.2025Ab 6
Lukas, der kräftige Zillertaler, erscheint mit seiner Verlobten Sandra zur großen Aussprache in Obertauern. Wie werden Vanessa und die anderen Hofdamen reagieren? Hat Lukas während der Hofwoche ein falsches Spiel gespielt oder klärt sich nun alles zum Guten? Und wie ging es weiter bei Alpakazüchterin Kathi und ihrem Flo?
Genre:Reality
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen