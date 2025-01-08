Ein Wiedersehen mit FolgenJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 18: Ein Wiedersehen mit Folgen
68 Min.Folge vom 08.01.2025Ab 6
Heuer hat Arabella während der Hofwochen so viele Paare zusammengebracht wie schon lange nicht mehr. Aus allen Ecken Österreichs strömen sie nun zum Wiedersehen im Skiort Obertauern. Ein Bauer sorgt für eine große Überraschung bei seiner Ankunft…
Bauer sucht Frau
Alle 21 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
