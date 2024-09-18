Stadt, Land, erste DatesJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 4: Stadt, Land, erste Dates
95 Min.Folge vom 18.09.2024Ab 6
Bio-Bauer Christian geht gemeinsam mit seinen Hofdamen Rebecca und Bianca zur Schnapsverkostung. Weinbauer Domenik schickt die erste Hofdame nach Hause. Im Zillertal geht es bei Lukas heiß her. Bei Alpakazüchterin Kathi rollt Bewerber Nummer 3 mit dem Motorrad an. Und Gailtaler Seppi hat sich ein besonderes Spiel ausgedacht, um seine Bewerberinnen besser kennen zu lernen.
Genre:Reality, Romanze
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen