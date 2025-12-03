Ein Hoffest-Joker kommt selten alleinJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 15: Ein Hoffest-Joker kommt selten allein
96 Min.Folge vom 03.12.2025Ab 6
Dreikampf um Lisas Herz: Zwei neue Herren erscheinen zum Hoffest. Hofherr Moritz hat plötzlich wieder zweifache Konkurrenz und ist angefressen. In Tirol und Kärnten knistert es.
