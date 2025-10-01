Bauer sucht Frau
Folge 6: Jetset hinterm Arlberg
94 Min.Folge vom 01.10.2025Ab 6
Beim vielseitigen Biobauern Markus treffen Welten aufeinander. Während er mit Cate bereits eine enge Verbindung aufgebaut hat, reisen nun Irina aus Deutschland und Melanie aus Niederösterreich an. Und dabei staunt gleich zu Beginn Irina nicht schlecht. Normalerweise verbringt Irina ihre Zeit auf Sylt, nun ist sie bei Markus hinterm Arlberg gelandet – und das entspricht so gar nicht ihrem gewohnten Jetset-Leben.
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Bauer sucht Frau
Alle 21 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-6, Season 8-21: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 6, Season 21-22: ATV & © Season 2-6, Season 8-13, Season 19-20: ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen