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Bauer sucht Frau

Jetset hinterm Arlberg

ATVStaffel 22Folge 6vom 01.10.2025
Jetset hinterm Arlberg

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Folge 6: Jetset hinterm Arlberg

94 Min.Folge vom 01.10.2025Ab 6

Beim vielseitigen Biobauern Markus treffen Welten aufeinander. Während er mit Cate bereits eine enge Verbindung aufgebaut hat, reisen nun Irina aus Deutschland und Melanie aus Niederösterreich an. Und dabei staunt gleich zu Beginn Irina nicht schlecht. Normalerweise verbringt Irina ihre Zeit auf Sylt, nun ist sie bei Markus hinterm Arlberg gelandet – und das entspricht so gar nicht ihrem gewohnten Jetset-Leben.

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