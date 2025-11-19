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Bauer sucht Frau

Die Kegel sind gefallen

ATVStaffel 22Folge 13vom 19.11.2025
Die Kegel sind gefallen

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Folge 13: Die Kegel sind gefallen

97 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 6

Franz nimmt seine Hofdamen mit zum Kegeln. Im Gespräch mit seinen Freunden wird einer Hofdame aber klar, dass sie nicht bleiben möchte. Bei Fabian gerät das Hoffest außer Kontrolle. Am Ende gibt es Tränen und gemischte Gefühle.

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