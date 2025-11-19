Die Kegel sind gefallenJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 13: Die Kegel sind gefallen
97 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 6
Franz nimmt seine Hofdamen mit zum Kegeln. Im Gespräch mit seinen Freunden wird einer Hofdame aber klar, dass sie nicht bleiben möchte. Bei Fabian gerät das Hoffest außer Kontrolle. Am Ende gibt es Tränen und gemischte Gefühle.
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Bauer sucht Frau
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-21: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 6, Season 21-23: ATV & © Season 19-20: ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen