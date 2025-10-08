Bauer sucht Frau
Folge 7: Schock beim Zaunbau
96 Min.Folge vom 08.10.2025Ab 6
Bäuerin Christinas Hofwoche wird beim Zaunbau durch einen Rettungseinsatz unterbrochen. Kann die Liebessuche weitergehen? Bauer Dominik feiert ein rauschendes Hoffest und Biobauer Markus beeindruckt seine Hofdamen mit Pflanzenexpertise.
Weitere Folgen in Staffel 22
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bauer sucht Frau
Alle 21 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen