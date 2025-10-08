Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schock beim Zaunbau

Staffel 22Folge 7vom 08.10.2025
96 Min.Folge vom 08.10.2025Ab 6

Bäuerin Christinas Hofwoche wird beim Zaunbau durch einen Rettungseinsatz unterbrochen. Kann die Liebessuche weitergehen? Bauer Dominik feiert ein rauschendes Hoffest und Biobauer Markus beeindruckt seine Hofdamen mit Pflanzenexpertise.

