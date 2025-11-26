Wenn aus Freundschaft Liebe wirdJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 14: Wenn aus Freundschaft Liebe wird
96 Min.Folge vom 26.11.2025Ab 6
Markus hat die Liebe gefunden, aber anders als erwartet. Denn statt der Hofwoche besucht ihn seine beste Freundin. Bei Fabian und Nadine spießt es sich beim Kinderwunsch. Steirer David startet in sein Liebesabenteuer. Die erste Hofdame ist begeistert von dem „schönen Mann“. Und Lisa muss eine finale Entscheidung vor dem Hoffest treffen.
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Bauer sucht Frau
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-21: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 6, Season 21-23: ATV & © Season 19-20: ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen