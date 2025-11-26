Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bauer sucht Frau

Wenn aus Freundschaft Liebe wird

ATVStaffel 22Folge 14vom 26.11.2025
Wenn aus Freundschaft Liebe wird

Wenn aus Freundschaft Liebe wirdJetzt kostenlos streamen

Bauer sucht Frau

Folge 14: Wenn aus Freundschaft Liebe wird

96 Min.Folge vom 26.11.2025Ab 6

Markus hat die Liebe gefunden, aber anders als erwartet. Denn statt der Hofwoche besucht ihn seine beste Freundin. Bei Fabian und Nadine spießt es sich beim Kinderwunsch. Steirer David startet in sein Liebesabenteuer. Die erste Hofdame ist begeistert von dem „schönen Mann“. Und Lisa muss eine finale Entscheidung vor dem Hoffest treffen.

Weitere Folgen in Staffel 22

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Bauer sucht Frau
ATV
Bauer sucht Frau

Bauer sucht Frau

Alle 22 Staffeln und Folgen