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Bauer sucht Frau

Gewagte Kussversuche

ATVStaffel 22Folge 9vom 22.10.2025
Gewagte Kussversuche

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Folge 9: Gewagte Kussversuche

94 Min.Folge vom 22.10.2025Ab 6

Heiße Gefühle & Spannungen: Milchbäuerin Christina feiert ein rauschendes Hoffest mit Philipp. Jäger Fabian begrüßt seine erste Hofdame Alice und bei Bergbauer Henry entbrennt bereits ein heißer Kampf um sein Herz zwischen zwei entschlossenen Damen.

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