Bauer sucht Frau
Folge 9: Gewagte Kussversuche
94 Min.Folge vom 22.10.2025Ab 6
Heiße Gefühle & Spannungen: Milchbäuerin Christina feiert ein rauschendes Hoffest mit Philipp. Jäger Fabian begrüßt seine erste Hofdame Alice und bei Bergbauer Henry entbrennt bereits ein heißer Kampf um sein Herz zwischen zwei entschlossenen Damen.
Weitere Folgen in Staffel 22
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Bauer sucht Frau
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-21: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 6, Season 21-23: ATV & © Season 19-20: ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen