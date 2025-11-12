Verräterische KnutschfleckenJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 12: Verräterische Knutschflecken
97 Min.Folge vom 12.11.2025Ab 6
Bei Kärntner Henry spitzt sich die Situation zwischen seinen beiden Auserwählten dramatisch zu. Während Oberösterreicher Fabian eine überraschende Entscheidung trifft, startet Drautaler Manuel mit drei Damen in seine Hofwoche.
Weitere Folgen in Staffel 22
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Bauer sucht Frau
Alle 21 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-6, Season 8-21: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 6, Season 21-22: ATV & © Season 2-6, Season 8-13, Season 19-20: ProsiebenSat.1 PULS4
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