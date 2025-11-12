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Bauer sucht Frau

Verräterische Knutschflecken

ATVStaffel 22Folge 12vom 12.11.2025
Verräterische Knutschflecken

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Folge 12: Verräterische Knutschflecken

97 Min.Folge vom 12.11.2025Ab 6

Bei Kärntner Henry spitzt sich die Situation zwischen seinen beiden Auserwählten dramatisch zu. Während Oberösterreicher Fabian eine überraschende Entscheidung trifft, startet Drautaler Manuel mit drei Damen in seine Hofwoche.

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