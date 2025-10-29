Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bauer sucht Frau

Drei Prinzessinnen für Fabian

Staffel 22Folge 10vom 29.10.2025
98 Min.Folge vom 29.10.2025Ab 6

Oberösterreicher Fabian trifft auf seine drei Herzensdamen und er kann sein Glück kaum fassen. Jungwinzerin Lisa aus der Steiermark sorgt für frischen Wind mit ihrem Hoffest-Joker. In Kärnten beginnt bei Bergbauer Henrys Hofdamen der Konkurrenzkampf.

