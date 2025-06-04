Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bauer sucht Frau

Die zweite Vorstellungsfolge

ATVStaffel 22Folge 2vom 04.06.2025
Die zweite Vorstellungsfolge

Die zweite VorstellungsfolgeJetzt kostenlos streamen

Bauer sucht Frau

Folge 2: Die zweite Vorstellungsfolge

105 Min.Folge vom 04.06.2025Ab 6

Endlich ist es wieder so weit: Die 22. Staffel von Bauer sucht Frau geht in die nächste Runde! Vergangene Woche gab es bereits einen ersten Einblick in das Leben auf dem Hof von acht liebenswerten Bauern und einer charmanten Bäuerin. Jetzt folgen sieben weitere Herzensmenschen, die bereit sind, sich auf das Abenteuer Liebe einzulassen. Mit Arabellas Unterstützung machen sie sich auf die Suche nach dem großen Glück – und vielleicht wartet am Ende ja wirklich die eine große Liebe.

Weitere Folgen in Staffel 22

Alle Staffeln im Überblick

Bauer sucht Frau
ATV
Bauer sucht Frau

Bauer sucht Frau

Alle 21 Staffeln und Folgen