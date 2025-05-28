Die erste VorstellungsfolgeJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 1: Die erste Vorstellungsfolge
107 Min.Folge vom 28.05.2025Ab 6
"Bauer sucht Frau" geht in die 22. Staffel! Und Arabella Kiesbauer ist wieder voll im Einsatz, um die einsamen Herzen zu verkuppeln. Sie macht sich zu den entlegensten Bauernhöfen und idyllischsten Plätzen in ganz Österreich auf, um die 15 Bäuer:innen der neuen Staffel vorzustellen, die sich auf das Liebesabenteuer ihres Lebens einlassen.
Genre:Reality
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen