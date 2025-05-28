Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bauer sucht Frau

Die erste Vorstellungsfolge

ATVStaffel 22Folge 1vom 28.05.2025
Die erste Vorstellungsfolge

Die erste VorstellungsfolgeJetzt kostenlos streamen

Bauer sucht Frau

Folge 1: Die erste Vorstellungsfolge

107 Min.Folge vom 28.05.2025Ab 6

"Bauer sucht Frau" geht in die 22. Staffel! Und Arabella Kiesbauer ist wieder voll im Einsatz, um die einsamen Herzen zu verkuppeln. Sie macht sich zu den entlegensten Bauernhöfen und idyllischsten Plätzen in ganz Österreich auf, um die 15 Bäuer:innen der neuen Staffel vorzustellen, die sich auf das Liebesabenteuer ihres Lebens einlassen.

Weitere Folgen in Staffel 22

Alle Staffeln im Überblick

Bauer sucht Frau
ATV
Bauer sucht Frau

Bauer sucht Frau

Alle 21 Staffeln und Folgen