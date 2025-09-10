Hofwochenstart der RekordeJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 3: Hofwochenstart der Rekorde
94 Min.Folge vom 10.09.2025Ab 6
Das große Kennenlernen kann bei „Bauer sucht Frau“ beginnen. Zwei Bäuerinnen und 13 Bauern begeben sich vom Südburgenland bis nach Vorarlberg und von Oberösterreich bis nach Kärnten auf das größte Liebesabenteuer ihres Lebens. Christina stellt einen Hofherrenrekord auf, Rupert ist der älteste Bauer, der jemals bei "Bauer sucht Frau" die Liebe sucht und auch für Andreas, Dominik und Wolfgang halten die neuen Folgen jede Menge magische Momente bereit.
Bauer sucht Frau
