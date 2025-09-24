Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bauer sucht Frau

Die ersten Entscheidungen

ATVStaffel 22Folge 5vom 24.09.2025
Die ersten Entscheidungen

Die ersten EntscheidungenJetzt kostenlos streamen

Bauer sucht Frau

Folge 5: Die ersten Entscheidungen

97 Min.Folge vom 24.09.2025Ab 6

Bei Dominik und Christina stehen die ersten Entscheidungen an. Und auch bei Rupert, Andreas, Markus und Wolfgang nehmen die Hofwochen Fahrt auf.

Weitere Folgen in Staffel 22

Alle Staffeln im Überblick

Bauer sucht Frau
ATV
Bauer sucht Frau

Bauer sucht Frau

Alle 21 Staffeln und Folgen